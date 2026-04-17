جثة بشبهة انتحار تهز بنها وحادث انقلاب ميكروباص على الأوسطي

كتب : مصراوي

01:13 م 17/04/2026

العثور على جثة بها شبهة انتحار في بنها

شهدت محافظتا القاهرة والقليوبية أحداثًا متلاحقة خلال الساعات الأخيرة، ما بين واقعة وفاة غامضة في بنها وحادث مروري على الطريق الأوسطي، استدعى تدخلًا سريعًا من الجهات الأمنية.

جثة بشبهة انتحار في بنها

عُثر على جثة شخص مصاب بطعنة في الصدر بسلاح أبيض، وسط ادعاءات أولية تشير إلى الانتحار، فيما تظل الملابسات غير واضحة حتى الآن وتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على حقيقة الواقعة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية.


انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الاوسطي تحديدا نزلة 15 مايو، وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج.

سير عكس الاتجاه في الجيزة

في سياق منفصل، كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة "ملاكى" عكس الاتجاه بأحد الطرق بالجيزة معرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مهندس – مقيم بالجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق.

جريمة في المنيرة الغربية.. أب ينهي حياة طفله بطريقة صادمة بحجة علاجه
جريمة في المنيرة الغربية.. أب ينهي حياة طفله بطريقة صادمة بحجة علاجه
رغم إعلان فتح مضيق هرمز.. ترامب يعلن استمرار الحصار البحري
رغم إعلان فتح مضيق هرمز.. ترامب يعلن استمرار الحصار البحري
من كل المحافظات.. توافد جماهير الزمالك على ستاد القاهرة قبل مواجهة بلوزداد
من كل المحافظات.. توافد جماهير الزمالك على ستاد القاهرة قبل مواجهة بلوزداد
صعيدية وعائلتها تقبلت الأمر بعد 20 عاما.. حكاية فايزة حيدر أول مصرية تدرب
صعيدية وعائلتها تقبلت الأمر بعد 20 عاما.. حكاية فايزة حيدر أول مصرية تدرب
بين الحياة والموت 3 دقائق.. قصة طالبتين أنقذتا فتاة كوبري شبين من الموت
بين الحياة والموت 3 دقائق.. قصة طالبتين أنقذتا فتاة كوبري شبين من الموت

