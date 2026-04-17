العثور على جثة بها شبهة انتحار في بنها

شهدت محافظتا القاهرة والقليوبية أحداثًا متلاحقة خلال الساعات الأخيرة، ما بين واقعة وفاة غامضة في بنها وحادث مروري على الطريق الأوسطي، استدعى تدخلًا سريعًا من الجهات الأمنية.

جثة بشبهة انتحار في بنها

عُثر على جثة شخص مصاب بطعنة في الصدر بسلاح أبيض، وسط ادعاءات أولية تشير إلى الانتحار، فيما تظل الملابسات غير واضحة حتى الآن وتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي باشرت إجراءاتها للوقوف على حقيقة الواقعة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية.



انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الاوسطي تحديدا نزلة 15 مايو، وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج.

سير عكس الاتجاه في الجيزة

في سياق منفصل، كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة "ملاكى" عكس الاتجاه بأحد الطرق بالجيزة معرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (مهندس – مقيم بالجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين