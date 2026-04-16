في ضربة جديدة ضد الغش التجاري، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن نشاط مصنع غير مرخص يحاول إغراق الأسواق بمنتجات مضللة تحت ستار مياه معدنية.

شكوك حول مصدر مياه معدنية

وردت معلومات أكدت تحريات مباحث التموين قيام مصنع غير مرخص بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية بإنتاج وتعبئة مياه معدنية مجهولة المصدر، دون إخضاعها للفحص المعملي.

مباحث التموين تداهم مصنع مياه معدنية وهمي

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط كميات هائلة شملت 15 طن مياه معدنية غير مطابقة، 4000 زجاجة تحمل علامات تجارية مغشوشة و14 ألف قطعة من مستلزمات التعبئة.

غش وتدليس على المستهلكين



تبين أن المضبوطات كانت معدة لطرحها بالأسواق، في محاولة لخداع المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الصحة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار جهود مستمرة لحماية المستهلكين وضبط الأسواق من الممارسات غير القانونية.

اقرأ أيضا:

