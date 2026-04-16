"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

بعد عملية بحث استمرت نحو 43 عامًا، خرج "إسلام" المعروف بضحية عزيزة بنت إبليس ليُعلن عن وصوله إلى أسرته الحقيقية، مؤكدًا في أول تعليق له أنه تمكن أخيرًا من الوصول إلى أسرته الحقيقية بعد رحلة طويلة من البحث.

وخلال بث مباشر عبر حسابه على منصة "تيك توك"، كشف "إسلام" تفاصيل لقائه بأسرته، موضحًا أن نتائج تحليل البصمة الوراثية كانت الفيصل في إثبات صلته بعائلته الأصلية وهو ما أنهى حالة الشك التي استمرت 4 عقود.

وأشار إلى أن المفاجأة الأكبر بالنسبة له كانت اكتشاف أنه ينتمى إلى أصول ليبية رغم ولادته ونشأته داخل مصر وتحديدًا فى محافظة الإسكندرية.

بداية قصة اختفاء إسلام ضحية بنت إبلبيس

تعود أحداث القصة إلى أكثر من أربعة عقود، حين اختفى الطفل "إسلام" من أسرته في محافظة الإسكندرية، وتحديدًا من داخل مستشفى الشاطبي وسط ظروف غامضة آنذاك.

ومع مرور السنوات وفقدان الأمل في العثور عليه، اضطرت أسرة إسلام إلى العودة إلى ليبيا، إذ لايزال والده ووالدته على قيد الحياة.

وبدأت رحلة "إسلام" للبحث عن أسرته، حيث لم يستسلم وتحولت حياته إلى رحلة طويلة للبحث عن هويته الحقيقية، وأجرى نحو 57 تحليل حمض نووي مع 57 عائلة تعتقد أنه ابنها المفقود، لكن كل النتائج كانت سلبية.

مفاجأة تحليل الـ "DNA" وعودة إسلام لأسرته

المفاجأة الكبرى جاءت بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية -قبل شهر من عرض مسلسل "حكاية نرجس" الذي جسده واقعته- والذي أثبت وجود صلة قرابة مؤكدة بين "إسلام" وأسرة ليبية الأصل، ليتبين أنه ينتمي لعائلة كبيرة تضم عددًا من الأشقاء، ويعود نسبه إلى ليبيا رغم ولادته ونشأته في مصر.

ووفق ما رواه إسلام في بث مباشر عبر "تيك توك"، فإن نتيجة التحليل كانت لحظة فارقة في حياته، بعد أن اكتشف أن اسمه الحقيقي "محمد ميلاد رزق صالح"، بينما نشأ طوال حياته باسم "إسلام".

أصول ليبية وحقيقة العائلة

وكشف إسلام أنه ينتمي إلى أسرة ليبية الأصل تقيم في منطقة مشتهر بليبيا، ويبلغ عدد أشقائه نحو 20 شقيقًا بين ذكور وإناث، بعد لقائه بهم للمرة الأولى عقب ظهور نتائج التحاليل.

وأوضح أنه رغم هذا الاكتشاف، فإنه متمسك باسم "إسلام" الذي عاش به طوال حياته، معتبرًا أنه جزء من هويته الشخصية وتجربته الإنسانية الطويلة.

وأكد إسلام أنه يتطلع إلى بداية جديدة مع عائلته، قائلًا: لقيت عائلتي في ليبيا.. وإن شاء الله الجاي أحسن.

ارتباط القصة بمسلسل "حكاية نرجس"

وقد حظيت قصة "إسلام" باهتمام واسع بعد أن لفتت الأنظار عند عرض مسلسل حكاية نرجس، الذي تناول قضية مشابهة في إطار درامي خلال موسم رمضان 2026.

وأعاد مسلسل حكاية نرجس فتح ملف من أكثر القضايا الإنسانية في المجتمع، مستندًا إلى وقائع ارتبطت بجرائم خطف الأطفال حديثي الولادة.

لقاء إسلام بأسرته بعد 4 عقود

وقد شهدت القصة لحظة إنسانية مؤثرة عندما التقى إسلام بأسرته لأول مرة، في مشهد امتزجت فيه الدهشة بالدموع، بعد رحلة طويلة من الانقطاع استمرت أكثر من أربعة عقود.

وأكد أن هذه اللحظة مثلت نهاية معاناة طويلة وبداية فصل جديد في حياته، بعد أن انكشفت الحقيقة الكاملة حول أصوله الليبية.

