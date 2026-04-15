كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام 10 مسؤولين من بينهم (مدير مستشفى) بإصابة 76 مريضًا بفقدان بصر وعاهات جراء خضوعهم لعمليات إزالة "مياه بيضاء" داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي في القضية المعروفة إعلاميًا "العمى الجماعي"، عن مفاجآت صادمة.

وفق أورافق الدعوى، التي حصل "مصراوي" على صورة طبق الأصل منها ـ فإن أقوال رئيس قسم طب وجراحة العيون مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي سابقًَا (مجرى الجراحات)، كشفت عن لغز إصابة 76 مريضًا داخل المستشفى، فماذا قال الطبيب أمام جهات التحقيق؟.

ملابسات الواقعة محل التحقيقات

وذكر الطبيب: اللي حصل إن بتاريخ 31 أغسطس 2025، وردت حالتين متابعة للعمليات يوم 28 أغسطس 2025، وتم توقيع الكشف عليهما وتبين وجود التهابات شديدة بالعين، وتم عرضهما على استشاري القوائم والذي تأكد بأنه يوجد التهاب بالعين للحالتين وتم إبلاغي بصفتي رئيس قسم الرمد بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي وتم دخول الحالات لإجراء حقن مضادات حيوية داخل العين بغرفة العمليات بعد سحب عينة لإجراء مزرعة لمعرفة إذا كان يوجد ميكروب أم لا وفي حالة وجود ميكروب يتم معرفة نوعه.

وأضاف رئيس قسم الرمد في تحقيقات النيابة: "أبلغت مدير المستشفى ومسئول مكافحة العدوى بالحالتين ومن المحتمل أن تكون عدوى بكتيريا كما هو متبع في مثل هذه الحالة ووافقوا على إدخال هذه الحالتين ضمن الطوارئ في نفس اليوم على أن يحدث اجتماع للقسم مع مدير المستشفى ومدير مسئولة العدوى بعد العرض عليهم بأن يتم إيقاف العمليات لدراسة هذه العدوى بكتيريا أم لا".

ننشر اعترافات طبيب جراح عيون مستشفى 6 أكتوبر

وتابع: "يوم 1 سبتمبر 2025، كان في قائمة بها 15 حالة مياه بيضاء وتم الاجتماع صباح ذلك اليوم مع مدير المستشفى و مسئولة مكافحة العدوى استشاري الرمد الموجودين بالقسم أنا والدكتورة "سحر" والدكتور "حافظ" وطلبنا بإيقاف هذه القائمة أو تأجيل الحالات إلا أن مسئولة مكافحة العدوى أخبرتنا بأن حالتين التهاب لا يمثل تفشي للعدوي وتم الاتفاق على أن تقلل عدد القوائم من خمسة عشر إلى تسعة واستخدام نوع ميثايل آخر لأن العامل المشترك في إجراء هذه العمليات هو استخدام الميثيل وكانت توجد تشغيلة جديدة قد وصلت المخازن وبالسؤال عن هذا الميثايل قرر الموردين إنه نوع غير جيد وتم الاتفاق على استخدام نوع آخر من الميثايل إلا أنه لا يوجد غير هذا النوع في المستشفى بمخازن وزارة الصحة بعد سؤال التموين الطبي".

شراء علاج لإنقاذ المرضى

وذكر في تحقيقات النيابة: "قمنا كأطباء بقسم الرمد بشراء نوع من الميثايل على حسابنا الخاص لاستخدامه في مثل الحالات التسعة وهو من نوع ميثايل آخر وهو النوع الذي كان يتم استخدامه قبل هذه التشغيلة على أن يتم متابعة الحالات صباح اليوم التالي، وفوجئنا في نفس اليوم بورود 4 حالات بهم التهاب بالعيادة المسائية وكانت هذه الحالات حالة القرنية بها عتامة شديدة أدى ذلك إلى دخول الحالات في ذلك اليوم وحقنها بالمضادات الحيوية مع أخذ عينة وكانت هناك قائمة عمليات مياه بيضاء ليوم 2 سبتمبر 2025 لحين ورود الأربع حالات في يوم 1 سبتمبر 2025. وتبين أنه لا يوجد غير هذا النوع في المستشفى في مخازن وزارة الصحة بعد سؤال التموين الطبي في يوم 1 سبتمبر 2025 قمنا بإيقاف قائمة 2 سبتمبر 2025 الخاصة بالمياه البيضاء.

فقدان بصر وعاهات

وأشار الطبيب في تحقيقات النيابة العامة، إلى أنه بمتابعة حالات 1 سبتمبر 2025 (تسعه حالات) صباح يوم 2سبتمبر 2025 وجد أنهم بهم التهاب وهم كانوا خمسة حالات وكانت قد خرجت نتيجة المزرعة للمرضى السابقين وكان الميكروب بكتريا من نوع الكلبسيلا.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025 تم دخول الحالات وحقنهم مضادات حيوية بهذا النوع ده من البكتريا كوليستين ثم توالت حالات الالتهاب، وتم حقنهم في يوم الأربعاء وقامت مسئولة مكافحة العدوى باتخاذ إجراءاتها من حيث أخذ مسحات بمعرفة إذا كان الميكروب من غرفة العمليات أم لأ.

مكافحة العدوى: حالتين وليس تفشي

وقال الطبيب في التحقيقات إنه قام وآخرين بالمستشفى بمتابعة الحالات المحجوزة بالقسم التي تم حقنها من قبل يومي الخميس والجمعة الموافقين 4 و 5 سبتمبر 2025، حيث توافق (إجازة رسمية)، ويوم السبت الموافق 6 سبتمبر 2025 تم تشكيل لجنة مضاعفات برئاسة مدير المستشفى ومسئول مكافحة العدوى والدكتور حافظ واثنين استشاري من خارج المستشفى استشاري شبكية بمركز روض الفرج للعيون ودكتور مدرس بجامعة الأزهر، وأقروا بأن يتم استئناف غلق العمليات مع أخذ عينات ومسحات وتعقيم شامل للعمليات لمعرفة نوع البكتيريا ومن أي جزء في العمليات وتم إبلاغ هيئة التأمين الصحي من قبل مدير المستشفى وتوالت اللجان من الهيئة ومن الوزارة يومي الأحد والإثنين والثلاثاء 7 و 8 و9 سبتمبر.

وأوضح الطبيب (مجرى الجراحات)، أنه عرض الحالات الموجود بالقسم على لجنة المضاعفات السابق وأفادوا أنه لا يوجد بعض الحالات قد تفاقم الميكروب من العين ويحتاج إلى إجراء تفريع بالعين وهم المريض "محمد حسين" و"نجاح ربيع" وتم تحويلهم الى القصر العيني بتاريخ 6 سبتمبر 2025 وكانت توجد حالة ثالثة بها التهاب شديد تدعى "شادية صبحي"، تعاني من تورم شديد بالعين و قرحة بالقرنية وأفادوا بأن يتم اجراء رنين مغناطيسي علي المخ بالبحث إذا كان الميكروب قد انتشر خلف العين أم لا ويتم بعد ذلك تحويلها الى القصر العيني لاستكمال العلاج وإمكانية تفريغ العين وكان ذلك يوم 7-9-2025.

وعن الحالات التي كانت بالمستشفى أكد "الطبيب"، أن اللجنة أفادت بإمكانية إجراء عملية استئصال جسم زجاجي لإزالة الميكروب من العين بعد أن تحسنت القرنية لديهم وتم تحويلهم إلى مراكز خاصة لاجراء العمليات، ويوم 8 سبتمبر 2025، تم تحويل عدد الحالات حالة إلى القصر العيني بها قرحة وخراج بالقرنية لاستكمال العلاج وإمكانية تفريع العين وتم التحقيق معي ادارياً بالهيئة العامة للتأمين الصحي المعرفة أسباب العدوي وقامت اللجان بأخذ مسحات اخري لدراسة ومكان نوع العدوى وتوالت بعض الحالات على العيادة الخارجية وقمنا بتحويلها على الفور لاستئصال جسم زجاجي بالمستشفيات الخاصة التابعة لهيئة التأمين الصحي وهو ده كل اللي حصل.

إحالة 10 أطباء للجنح أصابوا 76 مريضًا بالعمى

وأحالت النيابة العامة، 10 من مسؤولي "مستشفى أكتوبر" ـ( مدير المستشفى، ومسئول الصيانة، ورئيس قسم مكافحة العدوى، ومشرف التعقيم، ومشرفتان غرفة العمليات، و رئيس قسم الجودة، و 3 أطباء (مجريين جراحات)، إلى محكمة الجنح المختصة في القضية رقم 6222 لسنة 2025 إداري الدقي، والمقيدة برقم 1656 لسنة 2026 جنح الدقي، بتهمة التسبب في إحداث عاهات مستديمة متماثلة في (فقدان البصر) لـ 76 مريضًا عن طريق الخطأ، بالإخلال فى مهام وظيفتهم.

