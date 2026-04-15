

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تنسيقا مع مباحث الشرقية في طبط طالب لاتهامه بالتعدي على زميله بسلاح أبيض عقب خروجهما من مركز تعليمي بمركز منيا القمح.

طالب يطعن زميله بالشرقية بسبب معاكسة شقيقته

وفق بيان للوزارة، تبين تعدي طالب على زميله بسلاح أبيض وإصابته بجرح قطعي عقب خروجهما من مركز تعليمي بمركز منيا القمح، في استجابة فورية لمقطع فيديو وثق لحظة الاعتداء.

ونجح رجال الشرطة في تحديد هوية الجاني وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة دفاعًا عن شقيقته التي تعرضت للمعاكسة من قِبل المجني عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كشفت التحريات الأمنية ملابسات الفيديو المتداول الذي أثار ذعر الطلاب والمارة بمنطقة منيا القمح، حيث تبيّن أن طالب يطعن زميله بآلة حادة أحدثت إصابة بالغة استلزمت نقله للمستشفى، وأفاد الفحص الأمني أن الواقعة تعود لتاريخ 5 أبريل الجاري، علاوة على ذلك، نجحت القوات في محاصرة المتهم وضبطه قبل هروبه من محيط سكنه.

أقر المتهم أمام جهات التحقيق أن دافعه الأساسي كان حماية أسرته بعد علمه بواقعة معاكسة شقيقته من قِبل الضحية، وفي السياق ذاته، اعترف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في التعدي بإلقائه في أحد المصارف، ومن جانب آخر، تولت النيابة العامة التحقيق.