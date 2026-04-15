مصرع عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

كتب : علاء عمران

12:29 م 15/04/2026 تعديل في 01:03 م

في واقعة جديدة تكشف يقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة ذوي الأنشطة الإجرامية، انتهت مغامرة تشكيل عصابي شديد الخطورة بتبادل لإطلاق النيران، بعدما رصدت التحريات قيام عناصر إجرامية بارتكاب جرائم سرقة بالإكراه بمركز جرجا بقلب سوهاج، ما أسفر عن مصرع أحد المتهمين وضبط باقي أفراد التشكيل وبحوزتهم ترسانة من الأسلحة والمواد المخدرة المعدة للاتجار.

رصد نشاط التشكيل العصابي

كشفت التحريات الأمنية ملابسات واقعة سرقة بالإكراه بمركز جرجا، عقب استغاثة سائق "توك توك" تعرض للاعتداء بعصا خشبية وتهديد ببندقية آلية، حيث تبين أن الجناة ينتمون لتشكيل عصابي يضم عناصر شديدة الخطورة، ومن جانب آخر تبين أنهم سبق الحكم عليهم في قضايا سرقة ومخدرات وخطف، علاوة على تخصصهم في ترويع المواطنين بقلب سوهاج بشكل قاطع وصارم فوراً لضمان فرض السيطرة.

مصرع عنصر إجرامي بجرجا

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل، وبمجرد استشعارهم بقدوم القوات بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لوقوع مواجهة أمنية أسفرت عن مصرع عنصر إجرامي وضبط باقي المتهمين، وفي السياق ذاته نجحت الحملة في ضبط 6 قطع أسلحة نارية شملت بنادق آلية وخرطوش، ومن جانب آخر تم التحفظ على 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش والشابو و4 دراجات نارية بقلب مخبئهم السري.

جرى تحرير المحضر الالزم وباشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

أحدث الموضوعات

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
أخبار العقارات

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
استقرت أسبوعًا في معدتها.. كواليس استخراج "سوستة" من معدة طفلة بكفر الشيخ-
أخبار المحافظات

استقرت أسبوعًا في معدتها.. كواليس استخراج "سوستة" من معدة طفلة بكفر الشيخ-
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي.. النيابة تحقق مع البلوجر "بيج ياسمين"
حوادث وقضايا

بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي.. النيابة تحقق مع البلوجر "بيج ياسمين"

أخبار

المزيد

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير