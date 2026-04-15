

في واقعة جديدة تكشف يقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة ذوي الأنشطة الإجرامية، انتهت مغامرة تشكيل عصابي شديد الخطورة بتبادل لإطلاق النيران، بعدما رصدت التحريات قيام عناصر إجرامية بارتكاب جرائم سرقة بالإكراه بمركز جرجا بقلب سوهاج، ما أسفر عن مصرع أحد المتهمين وضبط باقي أفراد التشكيل وبحوزتهم ترسانة من الأسلحة والمواد المخدرة المعدة للاتجار.

رصد نشاط التشكيل العصابي

كشفت التحريات الأمنية ملابسات واقعة سرقة بالإكراه بمركز جرجا، عقب استغاثة سائق "توك توك" تعرض للاعتداء بعصا خشبية وتهديد ببندقية آلية، حيث تبين أن الجناة ينتمون لتشكيل عصابي يضم عناصر شديدة الخطورة، ومن جانب آخر تبين أنهم سبق الحكم عليهم في قضايا سرقة ومخدرات وخطف، علاوة على تخصصهم في ترويع المواطنين بقلب سوهاج بشكل قاطع وصارم فوراً لضمان فرض السيطرة.

مصرع عنصر إجرامي بجرجا

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل، وبمجرد استشعارهم بقدوم القوات بادر أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لوقوع مواجهة أمنية أسفرت عن مصرع عنصر إجرامي وضبط باقي المتهمين، وفي السياق ذاته نجحت الحملة في ضبط 6 قطع أسلحة نارية شملت بنادق آلية وخرطوش، ومن جانب آخر تم التحفظ على 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش والشابو و4 دراجات نارية بقلب مخبئهم السري.

جرى تحرير المحضر الالزم وباشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.