تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"عريس البراجيل"، لاتهامه بالتسبب في مقتل الطفلة "رقية مصطفى"، البالغة من العمر 11 عامًا، خلال حفل زفافه.

تفاصيل الواقعة وتحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم أطلق أعيرة نارية من سلاح ناري خلال احتفالات زفافه بمنطقة البراجيل، دون قصد إزهاق روح المجني عليها، إلا أن إحدى الطلقات استقرت في رأس الطفلة أثناء وقوفها بشرفة منزلها، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

شهادة والد الطفلة

وقال والد المجني عليها إنه كان داخل الشقة وقت الحادث، وفوجئ بصراخ زوجته، فهرع ليجد ابنته ملقاة على الأرض غارقة في دمائها.

وأضاف: "في البداية ظننت أنها ألعاب نارية من الفرح، لكن عندما حملتها ولاحظت نزيفًا شديدًا من رأسها، أدركت أن الأمر أخطر"، مشيرًا إلى أنه شاهد المتهم يغادر موقع الحادث عقب الواقعة.

رواية أسرة المجني عليها

وكشف عم الطفلة أن رقية كانت تقف في شرفة الشقة بالطابق الثالث لمشاهدة حفل الزفاف، بينما كان العريس يقيم الفرح بالطابق الأول من العقار ذاته.

وأوضح أنه قبل دخول العروسين، أطلق المتهم أعيرة نارية، ما أدى إلى إصابة الطفلة بطلق ناري في الرأس، أودى بحياتها في الحال أمام والدتها.

وأضاف أن "الفرح تحول إلى مأساة"، مؤكدًا أن الواقعة تمثل جريمة استهتار بالأرواح، مطالبًا بالقصاص العادل، قائلاً: "دم رقية لن يضيع".

