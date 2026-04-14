انتشل رجال الإنقاذ النهري جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل بإحدى قرى العياط بمحافظة الجيزة، وذلك عقب بلاغ يفيد بوقوع الحادث خلال احتفالات شم النسيم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بغرق أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وأهالي المنطقة، وبدأت أعمال البحث عن الجثمان.

ملابسات فيديو اعتداء دموي على مواطن بالبساتين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص مصابًا بجرح قطعي بالرأس، عقب تعرضه لاعتداء في إحدى مناطق العاصمة.

وبالفحص، تبين أن المجني عليه مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين صاحب مكتب مقاولات بسبب خلافات مالية، تطورت إلى اعتداء عليه باستخدام "كرسي"، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي استلزم العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المالية بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين