قال الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر محرم بميدان التحرير:"أنا لستُ ممنوعًا من الظهورِ الإعلاميِّ، ولم يصدرْ بحقِّي أيُّ قرارٍ رسميٍّ من أيِّ جهةٍ مختصَّةٍ يقضي بمنعِ ظهوري في وسائلِ الإعلام".

وقال في بيان له، اليوم:"وأودُّ أن أوضِّحَ أنني أمارسُ دوري الفكريَّ والدعويَّ والإعلاميَّ في إطارٍ من المسؤوليةِ الوطنيَّةِ، والالتزامِ المؤسَّسيِّ، واحترامِ القوانينِ المنظِّمةِ للعملِ العام.

وقال إمام وخطيب مسجد عمر مكرم:" إذا صدرَ في أيِّ وقتٍ قرارٌ رسميٌّ يمنعني من أداءِ هذا الدورِ، فسوف أفكر في الاستقالة من عملي؛ لأنَّ الحريةَ قيمةٌ أصيلةٌ لا يمكنُ التفريطُ فيها، ولا أرى شيئًا يُعادِلُها أو يُغني عنها، مستكمِلًا رسالتي في تجديدِ الفكرِ والخطابِ الدينيِّ، ونشرِ الوسطيَّةِ، ومحاربةِ التشدُّدِ والتطرُّفِ وقوى الظلامِ، وحتى لا أكونَ عبئًا على أيِّ مؤسَّسة".

وتابع:"وسأستمرُّ في دعمِ الدولةِ المصريَّةِ ومؤسَّساتِها الوطنيَّةِ تحت قيادةِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي (حفظه الله)، إيمانًا بمشروعِه الوطنيِّ، وثقةً في قيادتِه الحكيمةِ التي أرست دعائمَ الأمنِ والاستقرار في مصر، وأثقُ دائمًا أنَّ وضوحَ المواقفِ، واحترامَ المؤسَّساتِ، والالتزامَ بثوابتِ الدولةِ، هي الطريقُ الأمثلُ لأداءِ الرسالةِ وخدمةِ الوطن".