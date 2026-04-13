إعلان

مظهر شاهين يهدد بالاستقالة من الأوقاف بسبب الظهور الإعلامي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:26 م 13/04/2026

مظهر شاهين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر محرم بميدان التحرير:"أنا لستُ ممنوعًا من الظهورِ الإعلاميِّ، ولم يصدرْ بحقِّي أيُّ قرارٍ رسميٍّ من أيِّ جهةٍ مختصَّةٍ يقضي بمنعِ ظهوري في وسائلِ الإعلام".

وقال في بيان له، اليوم:"وأودُّ أن أوضِّحَ أنني أمارسُ دوري الفكريَّ والدعويَّ والإعلاميَّ في إطارٍ من المسؤوليةِ الوطنيَّةِ، والالتزامِ المؤسَّسيِّ، واحترامِ القوانينِ المنظِّمةِ للعملِ العام.

وقال إمام وخطيب مسجد عمر مكرم:" إذا صدرَ في أيِّ وقتٍ قرارٌ رسميٌّ يمنعني من أداءِ هذا الدورِ، فسوف أفكر في الاستقالة من عملي؛ لأنَّ الحريةَ قيمةٌ أصيلةٌ لا يمكنُ التفريطُ فيها، ولا أرى شيئًا يُعادِلُها أو يُغني عنها، مستكمِلًا رسالتي في تجديدِ الفكرِ والخطابِ الدينيِّ، ونشرِ الوسطيَّةِ، ومحاربةِ التشدُّدِ والتطرُّفِ وقوى الظلامِ، وحتى لا أكونَ عبئًا على أيِّ مؤسَّسة".

وتابع:"وسأستمرُّ في دعمِ الدولةِ المصريَّةِ ومؤسَّساتِها الوطنيَّةِ تحت قيادةِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي (حفظه الله)، إيمانًا بمشروعِه الوطنيِّ، وثقةً في قيادتِه الحكيمةِ التي أرست دعائمَ الأمنِ والاستقرار في مصر، وأثقُ دائمًا أنَّ وضوحَ المواقفِ، واحترامَ المؤسَّساتِ، والالتزامَ بثوابتِ الدولةِ، هي الطريقُ الأمثلُ لأداءِ الرسالةِ وخدمةِ الوطن".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

إعلان

