إحالة دعوى عدلي سويت ضد بلبن للخبراء

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقدمة من شركة "عدلي سويت" ضد محلات "بلبن"، بشأن وقف إعلانات منتج “السبيكة”، إلى مكتب الخبراء، وذلك لحين الفصل في النزاع القانوني بين الطرفين حول حقوق الملكية الفكرية.

صراع "السبيكة" يصل المحكمة.. قرار جديد ضد بلبن

وكان وليد الفولي، وكيل شركة "عدلي سويت"، قد تقدم بطلب للجهات المختصة حمل رقم 49 لسنة 2026، يطالب فيه بوقف إعلانات المنتج المتداول باسم "السبيكة" لدى محلات “بلبن”، لحين حسم النزاع القضائي.

وأوضح الفولي أن المنتج الذي تطرحه “بلبن” يمثل تعديًا على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموكله، مشيرًا إلى أن شركة “عدلي سويت” كانت قد طرحت المنتج ذاته قبل عدة أشهر.

هل تم تقليد المنتج؟ تفاصيل صدام عدلي سويت وبلبن

وأضاف أن المشكو في حقهم خالفوا قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقاموا بتقليد المنتج الخاص بالشركة، ما دفعهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن المقرر أن تتولى لجنة الخبراء فحص النزاع وبيان مدى وجود تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية، تمهيدًا لعرض تقريرها على المحكمة للفصل في القضية.

