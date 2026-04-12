أعلنت شركة أوتوموبيلتي، الوكيل المعتمد لعلامة جيلي التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة كولراي بقيمة 24 ألف جنيه خلال شهر أبريل الجاري.

ويأتي الإعلان عن خفض أسعار جيلي كولراي الجديدة وسط موجة عارمة من الزيادات التي يتولى العلان عنها من قبل وكلاء العلامات التجارية بالسوق المصري.

أسعار جيلي كولراي بعد التخفيض

تقدم جيلي كولراي موديل 2026 الفئة الأولى Comfort بسعر رسمي 975 ألف جنيه.

الفئة الثانية Premium سعرها الرسمي مليون 75 ألف جنيه.

الفئة الأعلى تجهيزا Sport سعرها الرسمي مليون 199 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيلي كولراي التفصيلية بالسوق المصري:

أبعاد جيلي كولراي

تقدم كولراي بطول 4.33 متر من ضمنه 2.60 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.80 وارتفاع 1.60 متر.

مواصفات محرك جيلي كولراي

انطلقت كولراي بقوة 175 حصان وعزم 255 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة ولدهم محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي مع تربو واتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق 7 سرعات ما يدفع العجلات الأمامية من الصفر إلى 100 كم/س خلال 7.9 ثوان حسب الأرقام الرسمية.

وسائل أمان جيلي كولراي

جهزت كولراي قياسياً بأنظمة أمان تتضمن ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ووسائد هوائية أمامية وكاميرا خلفية.

بينما زادت الفئة الثانية بوسائد هوائية جانبية وستائرية وحساسات ركن أمامية بجانب كاميرات محيطية 360 درجة ودعم للنقطة العمياء.

تجهيزات كوبرا الجديدة

شملت تجهيزات الفئة الأولى مقاعد قماشية وتكييف أوتوماتيكي وإضاءة أمامية هالوجينية بينما اعتمدت على جنوط قياس 17 بوصة.

بينما حصلت الفئة الثانية على جنوط قياس 18 بوصة وطلاء خارجي ثنائي اللون وأغطية للمرايا الجانبية بمظهر الكربون فايبر وإضاءة أمامية LED بحساسات.

أما من الداخل فظهرت شاشة للعدادات الرقمية قياسها 7 بوصة وبدالات خلف عجلة القيادة لتغيير السرعات مع مقاعد رياضية ذات تحكم كهربائي من ناحية السائق وكسوة جلدية لعجلة القيادة بالإضافة لسقف بانورامي كما تتوفر السيارة بدخول دون مفتاح وخاصية الركن الذاتي.