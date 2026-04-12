توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عودة إيران إلى طاولة المفاوضات "صاغرة"، محذّرا في الوقت ذاته من أنه يمتلك القدرة على تدمير البلاد بالكامل في "يوم واحد فقط"، في تصريحات هي الأعنف منذ فشل مفاوضات إسلام آباد.

"لا يملكون أوراقا".. وشروط واشنطن كاملة

خلال مقابلته مع برنامج "سنداي مورنينج فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، قال ترامب بثقة: "أتوقع عودتهم ومنحنا كل ما نريده.. أنا أريد كل شيء، وهم لا يملكون أي أوراق للعب بها".

الدفاع عن تهديد "إبادة الحضارة"

دافع الرئيس الأمريكي، عن تهديده الصادم الأسبوع الماضي، بأن "حضارة بأكملها ستموت الليلة ولن تعود أبدا"، مؤكدا أن هذا التهديد هو ما أجبر طهران على الجلوس للتفاوض.

وعلّق ترامب قائلا: "عندما أتحدث عن فناء حضارة، فإن الأمور تتغير حقا. هم مسموح لهم أن يهتفوا (الموت لأمريكا)، وعندما أدلي بتصريح واحد تقوم الدنيا ولا تقعد! هذا التصريح هو ما جلبهم لطاولة المفاوضات، وهم لم يغادروها بعد".

ساعة واحدة لتدمير الطاقة

بعد انتهاء جولة باكستان دون اتفاق، كرر ترامب، تهديداته باستهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، قائلا: "بإمكاني محو إيران في يوم واحد.. وفي ساعة واحدة فقط، أستطيع تدمير قطاع الطاقة بالكامل، كل محطات توليد الكهرباء، وهو أمر هائل".

وأكمل دونالد ترامب: "أكره القيام بذلك، لأن إعادة الإعمار قد تستغرق 10 سنوات، وقد لا يتمكنون من البناء مجددا أبدا.. سأدمّر أيضا كل الجسور".

وكانت قد انتهت المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الأحد، "دون التوصل لاتفاق"، في لحظة فارقة قد تُعيد إشعال فتيل المواجهة الشاملة، مما يضع "الهدنة الهشة" التي استمرت أسبوعين في مهب الريح، ويُثير تساؤلات حاسمة: "هل تعود الحرب مجددا بعد 22 أبريل؟"