مع اقتراب احتفالات شم النسيم، أطلق مركز السموم بكلية طب جامعة الإسكندرية صافرة إنذار للمواطنين، محذراً من "قاتل خفي" قد يتواجد في وجبة الفسيخ، وهو ما يعرف بـ "التسمم الوشيقي" الناتجة عن بكتيريا لا هوائية شديدة الخطورة.

10 علامات لا تتجاهلها

أكدت الدكتورة أسماء البنا، المشرف العام على مركز السموم، أن أعراض التسمم قد تظهر خلال ساعات (من 6 إلى 36 ساعة) وقد تتأخر لعدة أيام، مشددة على ضرورة التوجه للمستشفى فور ظهور أي من الأعراض التالية:

زغللة وازدواجية في الرؤية.

ارتخاء جفون العين.

جفاف شديد في الحلق.

صعوبة بالغة في البلع.

ثقل وصعوبة في الكلام.

ضعف عام وهزال في العضلات.

ضيق وصعوبة في التنفس.

آلام حادة في البطن.

قيء وميل للغثيان.

شلل تدريجي في عضلات الجسم (في حالات الإصابة المتقدمة).

سباق مع الزمن لإنقاذ الحياة

وأوضحت "البنا" أن هذا النوع من التسمم قد يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي والوفاة إذا لم يتم التدخل سريعاً. وأشارت إلى أن العلاج يتطلب مصلاً مضاداً ذا تكلفة باهظة جداً توفره الدولة مجاناً للمواطنين، وقد يحتاج المريض للتنفس الصناعي داخل الرعاية المركزة.

تحذير لأصحاب الأمراض المزمنة

كما وجه المركز نصيحة خاصة لمرضى الضغط، والقلب، والكلى، والحوامل، بضرورة الابتعاد تماماً عن الأسماك المملحة، نظراً لما تسببه نسب الأملاح العالية من احتباس للسوائل وضغوط مفاجئة على أجهزة الجسم الحيوية.

نصائح السلامة

للاستمتاع بالعيد دون مخاطر، شدد المركز على ضرورة شراء الفسيخ من مصادر موثوقة خاضعة للرقابة، والتأكد من جودة السمك (رائحة غير نفاذة، لحم متماسك، ولون طبيعي)، مع ضرورة الرجوع للجهات الرسمية فور الشعور بأي تعب.