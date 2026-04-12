وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح طبية وإرشادات وقائية، تزامنًا مع احتفالات المصريين أعياد شم النسيم، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي الشاملة، لحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة، خاصة تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة.

ما هو تسمم الفسيخ؟

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تسمم البوتيوليزم (المعروف بتسمم الفسيخ) والناتج عن تناول الأسماك المملحة غير الآمنة، تبدأ أعراضه عادةً خلال ما بين 12 إلى 36 ساعة بعد الأكل، وقد تمتد في بعض الحالات إلى أيام.

أعراض تسمم الفسيخ

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأعراض الرئيسية لتسمم البوتيوليزم تشمل:

- زغللة في العين وازدواجية الرؤية.

- ارتخاء الجفون.

- جفاف الحلق والحنجرة.

- صعوبة في النطق والبلع.

- الإحساس بالدوار.

- ضعف عام في العضلات.

وأكد "عبدالغفار"، في بيان اليوم، ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حكومي عند الشعور بأي من هذه الأعراض لتلقي مصل البتيوليزم المجاني المتوفر على مستوى الجمهورية، حيث يُعد التدخل السريع عاملًا حاسمًا في إنقاذ الحياة.

وشدد المتحدث الرسمي، على أهمية الاتصال بمركز خدمات الطوارئ على الرقم 137 أو التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال الاشتباه بأي تسمم غذائي.

‎ونصح بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة، نظرًا لارتفاع نسبة الملوحة فيها التي قد تتجاوز 17% من وزن السمكة، مما يسبب أضرارًا جسيمة خاصة لمرضى الضغط والقلب والكلى، وللحوامل والأطفال.

الصحة تحذر من تناول 3 أجزاء في الفسيخ والرنجة

كما أكد الدكتور حسام عبدالغفار، ضرورة تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة تمامًا، لأن السموم تتركز في هذه المناطق.

ودعا المتحدث الرسمي، إلى الاستمتاع بشم النسيم بأمان، واتباع الإرشادات الوقائية، وعدم التردد في طلب المساعدة الطبية الفورية إذا لزم الأمر.



