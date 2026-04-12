فضحهما فيديو على فيسبوك.. ضبط عاطلين لترويجهما المخدرات في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:33 م 12/04/2026 تعديل في 03:55 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام صاحبه بالترويج لبيع المواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وعُثر بحوزته على كمية من مخدري الحشيش والآيس.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، كما أقر بإنشائه الحساب المشار إليه بقصد النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي تعاطي المواد المخدرة، من خلال إيهامهم بقدرته على توفيرها، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون تسليمهم أي مواد.

وأضاف المتهم أنه تحصل على المواد المخدرة المضبوطة بحوزته من عاطل آخر، له معلومات جنائية، ومقيم بذات الدائرة، حيث أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والآيس.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

