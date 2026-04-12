هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أتقدم بخالص التهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الغالية وعلى أمتنا العربية بمزيد من الخير والاستقرار.

وأضاف الرئيس: وستظل مصر دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الأخوي وظهيرًا للدول العربية الشقيقة وداعمة لأمنها واستقرارها.. كل عام وأبناء مصر والشعوب المحبة للسلام بخير وأمان.

