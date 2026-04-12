السيسي مهنئًا بعيد القيامة: مصر نموذج للوحدة الوطنية وداعمة لاستقرار الأشقاء

كتب : محمد نصار

04:20 م 12/04/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أتقدم بخالص التهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الغالية وعلى أمتنا العربية بمزيد من الخير والاستقرار.

وأضاف الرئيس: وستظل مصر دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الأخوي وظهيرًا للدول العربية الشقيقة وداعمة لأمنها واستقرارها.. كل عام وأبناء مصر والشعوب المحبة للسلام بخير وأمان.

أفضل طرق خفض الكوليسترول.. خطوات بسيطة لحماية قلبك
ترامب يعلن حصارًا بحريًا على مضيق هرمز: سنعترض أي سفينة تدفع رسوما لإيران
"مصدومة".. ألفت عمر تعلق على واقعة انتحار فتاة الإسكندرية
ضغوط نفسية واجتماعية .. محامي سيدة سموحة يكشف تفاصيل عن حياتها ونزاعاتها
عكس التيار.. السيارة الوحيدة التي انخفضت أسعارها بمصر في شهر أبريل
