نشر صورة على سرير المرض.. عنبة يثير الجدل حول حالته الصحية

كتب : مصطفى حمزة

02:16 م 12/04/2026 تعديل في 04:36 م

مصطفى عنبة

أثار مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى عنبة الجدل حول حالته الصحية، بعد نشره صورة له عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر عنبة في الصورة داخل أحد المستشفيات، مستلقياً على سرير طبي، وهو يضع قناع أكسجين، وعلق عليها كاتباً: "يا رب أنت الشافي".

يذكر أن مصطفى عنبة كشف في يناير الماضي، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تواجده في أحد المستشفيات بسبب أزمة صحية لم يعلن عن تفاصيلها حينها.

ومؤخراً، طرح مؤدي المهرجانات ألبوماً بعنوان "مهرجان القاهرة"، قدم فيه مجموعة أغانٍ بمشاركة فريق "بلاك تيما"، والمطربة رحمة محسن، بالإضافة إلى رموز أغاني الراب: فيلكس، والسادات، وأحمد سانتا.

