رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب دفاع المحامي علي أيوب برد هيئة المحكمة، وذلك خلال نظر الاستئناف على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، في اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة.

رفض رد هيئة المحكمة في قضية محامٍ متهم بسب وزيرة الثقافة

وكان المحامي عمرو عبد السلام، دفاع المتهم، قد صرّح في وقت سابق بطلب أجل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، بدعوى عدم تنفيذ طلباته خلال جلسات المحاكمة.

وسبق أن قضت محكمة جنح حدائق القبة بمعاقبة المحامي علي أيوب بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القضاء يحسم طلب الدفاع في قضية سب وقذف وزيرة الثقافة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم وزيرة الثقافة ببلاغ رسمي ضد المتهم، تتهمه فيه بنشر عبارات تتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مع إخلاء سبيله على ذمة القضية.

