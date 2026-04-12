كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بحمل سلاح أبيض والتهجم على محل تجاري مملوك له، والاستيلاء على جزء منه وضمّه إلى منزله بمحافظة الغربية.

مفاجأة في فيديو الاعتداء بالغربية.. الواقعة قديمة وتم الصلح

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة قطور، وبسؤاله قرر بتضرره من عامل له معلومات جنائية، مقيم بذات الدائرة، على خلفية خلافات بينهما بشأن شراء الشاكي محلًا تجاريًا أسفل منزل المشكو في حقه، وقيامه بالاستيلاء على جزء منه وضمّه لمنزله أثناء تواجد القائم على النشر خارج البلاد للعمل.

وأضاف الشاكي أنه بتاريخ السادس من الشهر الجاري حدثت مشادة كلامية بينهما لقيام المشكو في حقه بمنعه من دخول المحل، إلا أن الأهالي تدخلوا وتم الصلح والتراضي بين الطرفين، والاتفاق على إنهاء الخلاف.

نشر فيديو للضغط.. كشف ملابسات خلاف بين جارين بالغربية

وتبين أن القائم على النشر قام بإعادة تداول مقطع فيديو قديم تم تصويره خلال شهر مارس الماضي، خاص بواقعة أخرى بين المشكو في حقه وأحد الجيران بسبب خلافات على الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حينه، وذلك قبل التصالح بين الطرفين، بهدف الضغط على المشكو في حقه لإنهاء الخلاف.

وبسؤال المشكو في حقه أيد ما جاء في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟