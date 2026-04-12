كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المواطنين من قيام قائدي دراجتين ناريتين بأداء حركات استعراضية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

ضبط متهمين بالاستعراض بدراجات نارية

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مستقلي الدراجتين، وتبين أنهم خفير خصوصي وشقيقاه، ومقيمون بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على سبيل الاستعراض دون مراعاة لخطورة ما قاموا به على سلامتهم وسلامة المواطنين.

ضبط شقيقين وخفير بعد فيديو مثير بالتجمع الخامس

وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار التعامل الحاسم مع السلوكيات التي تهدد السلامة العامة على الطرق.

