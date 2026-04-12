إعلان

استعراضات خطرة تنتهي بالقبض.. ضبط خفير وشقيقين في التجمع الخامس

كتب : علاء عمران

11:45 ص 12/04/2026

المتهمين عقب القبض عليهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر عدد من المواطنين من قيام قائدي دراجتين ناريتين بأداء حركات استعراضية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مستقلي الدراجتين، وتبين أنهم خفير خصوصي وشقيقاه، ومقيمون بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على سبيل الاستعراض دون مراعاة لخطورة ما قاموا به على سلامتهم وسلامة المواطنين.

وتم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار التعامل الحاسم مع السلوكيات التي تهدد السلامة العامة على الطرق.

اقرأ أيضا:

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التجمع الخامس دراجات نارية وزارة الداخلية مخالفات مرورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الصحة يبحث تجهيز 50% من المستشفيات بنظام "كبسولة العمليات"
أخبار مصر

وزير الصحة يبحث تجهيز 50% من المستشفيات بنظام "كبسولة العمليات"
لماذا فشل أرفع لقاء أمريكي إيراني منذ عقود؟
شئون عربية و دولية

لماذا فشل أرفع لقاء أمريكي إيراني منذ عقود؟
"إزاي أؤتمن بعدها؟".. النحاس يرد بقوة على حقيقة التفويت للأهلي
رياضة محلية

"إزاي أؤتمن بعدها؟".. النحاس يرد بقوة على حقيقة التفويت للأهلي
ما مدة صلاحية البيض المسلوق وكيفية تخزينه بشكل آمن؟
نصائح طبية

ما مدة صلاحية البيض المسلوق وكيفية تخزينه بشكل آمن؟
باكستان تعلن وصول أول سفينة عبر مضيق هرمز بعد إعادة فتحه
شئون عربية و دولية

باكستان تعلن وصول أول سفينة عبر مضيق هرمز بعد إعادة فتحه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية
ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع