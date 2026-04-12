كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، عن بدء تنفيذ خطة أمنية موسعة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير أجواء آمنة ومستقرة خلال الاحتفالات.

خطة أمنية شاملة لتأمين شم النسيم

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أنه جرى تكثيف التواجد الأمني بمحيط المتنزهات والحدائق العامة ودور السينما وكورنيش النيل، لتأمين تجمعات المواطنين، إلى جانب الدفع بعناصر الشرطة النسائية في منطقة وسط القاهرة والمدن الرئيسية بمختلف المحافظات، بما يضمن عدم حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات.

دوريات مستمرة ورقابة مشددة على الأسواق

وأضاف أن الخطة تضمنت أيضًا تعزيز التواجد الأمني بمحيط المنشآت المهمة والحيوية، بهدف الحفاظ على الأمن العام والنظام، ومكافحة الجريمة بكافة صورها، في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتوفير سبل الراحة للمواطنين.

الأمن ينتشر في الشوارع ويضبط أطنان أسماك غير صالحة

وأشار المصدر إلى تسيير دوريات أمنية بالمحاور والميادين الرئيسية على مدار 24 ساعة، لرصد الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع أي طارئ، فضلًا عن تكثيف الخدمات المرورية بمختلف الطرق والمحاور، ومداخل ومخارج المحافظات، لتنظيم الحركة المرورية ومنع التكدسات أو وقوع الحوادث خلال الاحتفالات.

خطة أمنية ومرورية مكثفة لتأمين احتفالات الربيع

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة العاجلة وأوناش المرور على الطرق السريعة، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين على مدار اليوم.

وفي السياق ذاته، كثفت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية على الأسواق، بالتنسيق مع مفتشي الأغذية، لمتابعة محال بيع المأكولات، خاصة التي تشهد إقبالًا خلال موسم شم النسيم، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عشرات الأطنان من الأسماك المدخنة والمملحة الفاسدة، قبل طرحها وتداولها بالأسواق.

