أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم مروع بدائرة قسم شرطة أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

سيارة نقل تصدم المارة أثناء عبور الطريق

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن إصابة 5 أشخاص أثناء عبورهم نهر الطريق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن سيارة نقل كانت تسير بسرعة، اصطدمت بالمصابين أثناء عبورهم الطريق، ما أدى إلى إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة، بينما فر قائد السيارة هاربًا من موقع الحادث.

وعلى الفور، كلف العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر والمقدم محمد راغب رئيس المباحث بسرعة ضبط المتهم، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد السيارة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.