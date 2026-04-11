الأمن يكشف كواليس فيديو التعدي على سيدة في بلبيس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عدد من الأشخاص بالتعدي عليها، وإزالة طريق فاصل بين قطعتين أرض مملوكتين لها ولجارها باستخدام مركبة "لودر"، بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

بلاغ رسمي وتحرك أمني

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين- الطرف الأول: السيدة الشاكية، الطرف الثاني: جارها و3 أشخاص آخرين، من بينهم سائق اللودر، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات سابقة حول الشارع الفاصل بين قطعتين أرض.

استخدام لودر في التعدي

وأشارت التحريات إلى أن جار الشاكية استعان بباقي أفراد الطرف الثاني، في محاولة لضم الطريق محل النزاع إلى قطعة الأرض الخاصة به، مستخدما مركبة "لودر"، ما تسبب في تصاعد الأزمة بين الطرفين.

ضبط المتهمين والتحقيقات

تم في حينه عرض الشاكية وأحد المشكو في حقهم على النيابة العامة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية لاحقا من ضبط باقي المتهمين، بالإضافة إلى مركبة اللودر المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الواقعة، نتيجة الخلافات القائمة بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ القرار المناسب.

