كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب على سائق أتوبيس نقل عام وعدد من الركاب بمحافظة القاهرة.

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة أتوبيس النقل العام وتضبط المتهم

وبالفحص والتحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهة المتهم، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين سائق الأتوبيس الظاهر في مقطع الفيديو، بسبب خلاف على قيمة الأجرة، ما دفعه إلى التعدي عليه وعلى الركاب بالسب.

نهاية واقعة سب داخل أتوبيس نقل عام بعد تدخل الأمن

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق