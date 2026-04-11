أصدرت أسرة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، قبل قليل بيانا صحفيا، نشره الفنان أحمد أبو زهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدين خلاله أن والدهم يحظى باهتمام وبرعاية طبية من قبل وزارة الصحة طوال السنوات الثلاثة الماضية.

نص بيان أسرة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وجاء في البيان "حينما تعرض الوالد لهذه المحنة الصحية الشديدة قمنا بنقله بناء علي اتصال مع الدكتور أشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية والتي لم تدخر أي جهد لمساعدتنا لتوفير له أفضل خدمة طبية، وكانوا عونا لنا منذ اللحظة الأولى في مرضه حتى هذه اللحظة، ثم واجهتنا مشكلة توفير مكان رعاية مركزة منفردة له في المستشفى الذي كان موجودا بها وتقدمنا بطلب لمعالي وزير الصحة لنقله لرعاية مركزة منفردة، والذي استجاب علي الفور".

وتابع "ووجدنا أيضا كل الاهتمام والرعاية من وزارة الصحة بحالة الوالد الصحية، وفي الواقع كان هذا الاهتمام ليس فقط في هذه المرة ولكن تواصل الوزارة معنا كان خلال الثلاث سنوات الماضية لم ينقطع للاطمئنان عليه، وأيضا تقديم خدمات طبية في منزله طوال الثلاث سنوات الماضية، ولذا وجب الشكر لكل من قام بهذا المجهود والاهتمام الذي نقدره كثيرا، وأيضاً كان سؤال الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة محل تقدير وشكر من الأسرة على اهتمام وزارة الثقافة أيضا بصحة الوالد".

أسرة عبدالرحمن أبو زهرة تطلب تحري الدقة فيما ينشر عنه

واختتمت الأسرة بيانها بطلب تحري الدقة في الكلام المنشور عن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، موضحة "لأننا نمر بفترة صعبة ولا نريد أي شيء غير راحة الوالد الصحية والنفسية، وكان السبب الرئيسي للإعلان عن مرضه بعد أكثر من عشرة أيام من وجوده في المستشفى ليس إلا ابتغاء الدعاء من كل جمهوره ومحبيه فنرجو من الجميع الدعاء له".

توضيح من أحمد أبو زهرة بعد استغاثته الأخيرة

كان أحمد أبو زهرة نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة نشر قبل ساعات منشورا توضيحيا جاء فيه "توضيح: للأسف تم فهم منشور كتبته منذ حوالي ٣ ساعات بشكل خاطئ. فأنا لم أقصد أبدا أن أقلل من المنظومة الصحية والرعاية الطبية التي يلاقيها الوالد. ولكن نظراً لتدهور حالته اليوم ووضعه على جهاز التنفس الصناعي فكان شعوراً طبيعياً مني أنا وأسرته أن نكون بجواره في هذا التوقيت لأكبر وقت ممكن وكان هذا سبب سوء الفهم الذي حدث مع إدارة المستشفى".

وتابع "ولكن بعد توضيح أهمية عزله انسحبنا من المستشفى مقدرين كل المجهودات الطبية التي تقوم بها المستشفى والدكاترة التابعين لوزارة الصحة. وكل الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة دكتور خالد عبدالغفار على اهتمامه الشديد وتواصله معي وهذا إن دل فإنه يدل على اهتمام الدولة الشديد بالقامات الفنية الرفيعة".

عبدالرحمن أبو زهرة أحد نجوم مصر والعالم العربي الكبار، ولد في 8 مارس عام 1934، وشارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية، بينها: مسلسلات: لن أعيش في جلباب أبي، الباقي من الزمن ساعة، صائمون والله أعلم، صعاليك ولكن شعراء، العمة نور، الوسية، لا، الزيني بركات، السقوط في بئر سبع، الحاوي، أوان الورد.

ومن الأفلام التي شارك فيها عبدالرحمن أبو زهرة: أرض الخوف، النوم في العسل، ديل السمكة، تيتة رهيبة، فص ملح وداخ.

