إعلان

انطلاق مفاوضات مباشرة بين أمريكا وإيران.. ومسؤول باكستاني: تسير على نحو جيد

كتب : محمود الطوخي

05:54 م 11/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت في الأراضي الباكستانية جولة من المباحثات المباشرة والحرجة الرامية لصياغة اتفاق ينهي تداعيات حرب إيران التي هزت استقرار المنطقة طوال الأسابيع الماضية.
أعلن البيت الأبيض انضمام وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة وإيران وباكستان في اجتماعات مباشرة يوم السبت.
ووفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول باكستاني مطلع، فإن المحادثات بدأت بالفعل وهي "تسير على نحو جيد".
ورغم التحفظ على الكشف عما إذا كان المفاوضون يجلسون داخل غرفة واحدة أو في قاعات منفصلة، إلا أن انطلاق هذه المباحثات يمثل اختبارا حقيقيا لمدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي شهد توترات ميدانية ملحوظة مؤخرا.

كواليس مفاوضات إيران وأمريكا في باكستان

ويتولى جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قيادة الوفد الأمريكي، بمرافقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتأتي هذه التحركات السياسية بعد أسابيع من القفزات الحادة في أسعار الطاقة العالمية، والتي أعقبت الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي الإيرانية في أواخر فبراير الماضي، تحت ذريعة تقويض القدرات الباليستية والبرامج النووية.

تأثيرات حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية

وقبيل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي وُصفت بالاستفزازية، حيث أشار إلى أن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة قد يجني ثمارا إيجابية نتيجة إغلاق طهران لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز الطبيعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دون إصابات.. تفاصيل حريق داخل مستشفى القصر العيني
حوادث وقضايا

دون إصابات.. تفاصيل حريق داخل مستشفى القصر العيني
لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة.. بداية المباراة
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 سموحة.. بداية المباراة
محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب
رياضة محلية

محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب
تجاوز في حقهم.. الأهلي يطالب رابطة الأندية بإلغاء العقوبات على لاعبيه
رياضة محلية

تجاوز في حقهم.. الأهلي يطالب رابطة الأندية بإلغاء العقوبات على لاعبيه
ما السر وراء ظاهرة الرؤية المتكررة للأرقام المتشابهة 11:11 في حياتك؟
علاقات

ما السر وراء ظاهرة الرؤية المتكررة للأرقام المتشابهة 11:11 في حياتك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات