انطلقت في الأراضي الباكستانية جولة من المباحثات المباشرة والحرجة الرامية لصياغة اتفاق ينهي تداعيات حرب إيران التي هزت استقرار المنطقة طوال الأسابيع الماضية.

أعلن البيت الأبيض انضمام وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة وإيران وباكستان في اجتماعات مباشرة يوم السبت.

ووفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول باكستاني مطلع، فإن المحادثات بدأت بالفعل وهي "تسير على نحو جيد".

ورغم التحفظ على الكشف عما إذا كان المفاوضون يجلسون داخل غرفة واحدة أو في قاعات منفصلة، إلا أن انطلاق هذه المباحثات يمثل اختبارا حقيقيا لمدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي شهد توترات ميدانية ملحوظة مؤخرا.

كواليس مفاوضات إيران وأمريكا في باكستان

ويتولى جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قيادة الوفد الأمريكي، بمرافقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه التحركات السياسية بعد أسابيع من القفزات الحادة في أسعار الطاقة العالمية، والتي أعقبت الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي الإيرانية في أواخر فبراير الماضي، تحت ذريعة تقويض القدرات الباليستية والبرامج النووية.

تأثيرات حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية

وقبيل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي وُصفت بالاستفزازية، حيث أشار إلى أن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة قد يجني ثمارا إيجابية نتيجة إغلاق طهران لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز الطبيعي.