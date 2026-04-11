قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن أعدادا كبيرة من ناقلات النفط العملاقة والفارغة تتجه حاليا صوب الولايات المتحدة للتزود بأجود أنواع النفط والغاز في العالم.

وأكد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة تمتلك احتياطيات من الطاقة تتجاوز مجموع ما تملكه أكبر دولتين نفطيتين في العالم وبجودة أعلى، داعيا الناقلات إلى الوصول بسرعة لتحميل الشحنات، في خطوة تعكس استراتيجية واشنطن لتعزيز نفوذها في أسواق الطاقة العالمية بعيدا عن ضغوط صراع إيران وأمريكا.

وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن "موقع مراقبة الملاحة البحرية" أن عددا محدودا من القطع البحرية، أغلبها يتبع الصين بدأت في عبور المضيق أو التوجه نحوه قادمة من الخليج العربي.

ورصد الخبير تيم ليستر في تقرير لـ"شبكة الأنباء الأمريكية"، مرور سفينة شحن صينية عبر المضيق ليلا، بعد تحركها من ميناء أم قصر العراقي منذ قرابة الشهر، تزامنا مع رصد ناقلتي نفط خام صينيتين، تبلغ حمولة كل منهما 300 ألف طن، وهما تبحران بالقرب من الشواطئ الإيرانية.

واقع الملاحة البحرية في ظل حرب إيران

تشير التقارير الميدانية إلى أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "نيدي"، التي تبحر تحت علم دولة بوتسوانا، تنفذ محاولة ثانية لمغادرة منطقة الخليج بعد تراجعها صباح الجمعة.

وعلى الرغم من هذه التحركات، لا يزال حجم النشاط الملاحي يمثل جزءا ضئيلا من المستويات الطبيعية، حيث يمر عبر المضيق قرابة 100 سفينة يوميا، وهو ما يقل بكثير عن المعدلات المعتادة قبل اندلاع الصدام بين إيران وأمريكا.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مطلع في إسلام آباد أن طهران قررت الحفاظ على الظروف الراهنة لعبور الناقلات عبر مضيق هرمز، ردا على ما وصفته بالانتهاكات الأمريكية لاتفاق التهدئة، وفي مقدمتها استمرار الضربات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان.

وشدد الجانب الإيراني على أن عبور السفن للمضيق لا يمكن أن يتم إلا بموافقة رسمية من سلطات بلاده، وهو ما يضيف تعقيدا جديدا على مسارات التجارة الدولية.

من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أدلى بها يوم الخميس الأداء الإيراني في إدارة تدفق النفط عبر مضيق هرمز، واصفا إياه بالسلوك "المخزي"، ومؤكدا أن هذا الوضع يخالف التفاهمات المبرمة.