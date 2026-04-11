أعلن حزب الله أنه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية ثكنة متات، فيما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه منذ ساعات الصباح أطلق الحزب نحو 30 صاروخًا و5 طائرات مسيّرة باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان اليوم السبت، إنه قصف بالصواريخ للمرة الثانية تجمعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بمحيط مثلث التحرير قرب بنت جبيل جنوبي لبنان.

#فيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية منزل يتموضع فيه جنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بمحلّقات انقضاضيّة.



ونشر الحزب مقطع فيديو يتضمن مشاهد من عملية الاستهداف التي نفذها عناصره، مؤكدًا أنه قصف بدفعة صاروخية قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا.