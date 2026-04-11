محكمة جنايات الإرهاب تؤجل محاكمة 34 متهمًا في قضية “داعش الدقي” إلى 13 مايو قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 34 متهمًا في القضية رقم 15657 لسنة 2024 جنايات الدقي، والمعروفة إعلاميًا بـ”داعش الدقي”، إلى جلسة 13 مايو المقبل، وذلك لتعذر حضور المتهمين.

قضية "داعش الدقي"

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس تولوا، خلال الفترة من عام 2021 وحتى 5 ديسمبر من العام ذاته، قيادة جماعة إرهابية تدين بأفكار تنظيم “داعش”، والتي تأسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء أعمالها.

الانضمام والترويج للأفكار المتطرفة

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأسندت التحقيقات إلى المتهمين من الثامن والعشرين حتى الأخير تهمة تمويل الإرهاب، من خلال دعم عناصر الجماعة وتوفير وسائل مادية ولوجستية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول وفر مواد وأفكارًا لتثقيف عناصر التنظيم، إلى جانب توفير أماكن لعقد اللقاءات التنظيمية.

