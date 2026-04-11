هل يحق للأهلي الحصول على نسخة من تسجيل "الفار"؟.. مصدر يكشف

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة أحقية النادي الأهلي بالحصول على نسخة من تسجيل "الفار"، الخاص بمباراة الفريق وسيراميكا كليوباترا.

هل يحق للأهلي الحصول على نسخة من تسجيل "الفار"؟

قال مصدر لمصراوي: "الأهلي ليس من حقه الحصول على نسخة من تسجيل "الفار"، سيرى ويستمع ويسجل ملاحظاته إن وجدت فقط".

وفد من الأهلي يستمع إلى محادثة "الفار"

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، غدا الأحد، لحضور فريق من الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ للاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ"VAR".

وكان الأهلي أرسل شكوى إلى اتحاد الكرة ضد محمود وفا حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وطالب بالاستماع إلى المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الـ"VAR" ، أثناء مراجعة اللعبة التي طالب الأحمر باحتسابها ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل مع سيراميكا كليوباترا، بهدف لكل منهما، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

