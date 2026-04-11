كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ ورد إلى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من طالب مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء والسرقة عقب حجزه جلسة “مساج” بأحد النوادي الصحية الكائنة بدائرة القسم، عبر إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت.

وأوضح المُبلغ أنه قام بسداد قيمة الجلسة مسبقًا، إلا أنه ارتاب في وجود أعمال منافية للآداب داخل المكان، فطلب استرداد المبلغ، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينه وبين القائمين على إدارة النادي.



وأشار إلى أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بخدوش وكدمات في الوجه، قبل أن يقوموا باصطحابه خارج النادي داخل سيارة مملوكة لأحدهم.

وأضاف أنهم استولوا على متعلقاته الشخصية، ثم تركوه بأحد الطرق السريعة.



وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص وسيدتان، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالي، وسلاح أبيض، بالإضافة إلى السيارة المستخدمة في الواقعة.



وبمواجهة المتهمين، أقروا بإدارة النادي الصحي دون ترخيص، وارتكابهم الواقعة، كما أرشدوا عن المسروقات التي تم ضبطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا:

