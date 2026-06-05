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أحمد السعدني ينشر صورا له بعدسة مايان السيد.. والأخيرة تعلق - صور

كتب : هاني صابر

04:27 م 05/06/2026
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شارك الفنان أحمد صلاح السعدني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورا له تم التقاطها بواسطة الفنانة مايان السيد.

صور أحمد السعدني بعدسة مايان السيد

ونشر أحمد السعدني، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "المكسيك".

وتفاعلت الفنانة مايان السيد مع تدوينته، وعلقت: "أفضل صديق". كما تفاعلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بإيموجي "قلب". وعلقت الفنانة بسنت شوقي قائلة "كول أوي".

السعدني ومايان السيد بفيلم ولنا في الخيال حب

وتعاون أحمد صلاح السعدني مع مايان السيد مؤخرا في فيلم "ولنا في الخيال حب" ودارت أحداثه في إطار رومانسي عن أستاذ جامعي يعيش وحيدا حتى تدخل حياته طالبة، ثم يجد نفسه يتورط في علاقتها بحبيبها ويضطر لمواجهة نفسه بوقوعه أيضًا في حبها.

فيلم" ولنا في الخيال.. حب" للمخرجة سارة رزيق، وبطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

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