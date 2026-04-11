إعلان

الحماية المدنية تكثف جهودها لمحاصرة حريق قرب كوبري القصبجي بالمنيب

كتب : عاطف مراد

01:33 ص 11/04/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حريق كوبري القصبجي
  • عرض 8 صورة
    حريق كوبري القصبجي
  • عرض 8 صورة
    حريق كوبري القصبجي (5)
  • عرض 8 صورة
    حريق كوبري القصبجي (4)
  • عرض 8 صورة
    حريق كوبري القصبجي (7)
  • عرض 8 صورة
    حريق كوبري القصبجي (8)
  • عرض 8 صورة
    حريق كوبري القصبجي (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تكثف رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على حريق اندلع في مخلفات وأشجار ونخيل داخل قطعة أرض زراعية بمنطقة المنيب، في محاولة مستمرة لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة وحماية السكان.

الحماية المدنية تكثف جهودها لمحاصرة نيران حريق المنيب

واندلع الحريق داخل قطعة أرض محاطة بسور بالقرب من كوبري القصبجي على طريق مصر–أسيوط الزراعي، ما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي مع تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف وملحوظ.

أظهرت الصور المتداولة تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف، مصحوبة بأعمدة دخان سوداء غطت سماء المنطقة، في مشهد أثار مخاوف السكان من امتداد الحريق، خاصة مع الطبيعة الزراعية للمكان وقربه من تجمعات سكنية.

امتدت النيران بسرعة داخل الموقع نتيجة وجود كميات من الهيش والأشجار والنخيل، إلى جانب مواد قابلة للاشتعال ساعدت على زيادة حدة الحريق وانتشاره في مساحة أوسع.

استمر الحريق لفترة زمنية ملحوظة مع تزايد شدته واتساع نطاقه داخل الأرض، وسط محاولات متواصلة من رجال الحماية المدنية للسيطرة عليه قبل وصوله إلى المناطق المجاورة.

دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ، حيث انتقلت بسرعة إلى موقع الحادث وبدأت في محاصرة ألسنة اللهب والعمل على إخمادها.

تتابع الجهات المختصة تطورات الحريق لحظة بلحظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب اندلاعه وتحديد ملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق كوبري القصبجي حريق المنيب كوبر القصبجي وزارة الداخلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

