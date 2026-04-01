مشاجرة تتحول لمطاردة مثيرة على طريق بالإسماعيلية



رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مطاردة خطيرة على أحد طرق الإسماعيلية بين قائدى سيارتين "ملاكي" وقائد سيارة "ربع نقل"، أدت لتساقط بعض حمولتها أثناء السير، ما أثار قلق المواطنين.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة من تحديد السيارات وقائديها، وهم ثلاثة أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو صوير، أحدهم له معلومات جنائية سابقة.

مشاجرة وخلافات قديمة

وأقر المتهمون بأن الواقعة جاءت نتيجة خلاف سابق بين قائد السيارة ربع النقل والسيارتين الملاكي، تبادلا خلاله التعدى بالضرب حول خلافات الجيرة.

وبالفحص تبين أنه أثناء مرورهم بالطريق، تصادف سيرهم، فقام قائدو السيارتين بمطاردة ربع النقل ومحاولة إيقافه، قبل أن يتوصلوا لاحقاً للتصالح والتراضى دون تحرير محاضر.

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائديها، في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والسلامة المرورية ومنع التصرفات المتهورة على الطرق.

