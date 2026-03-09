"عاشور" في دعوى طلاق زوجته: "باعت شقة الولاد علشان عمليات التجميل"

أقام "عاشور. م"، 38 عامًا، دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، طالب فيها بإنهاء علاقته الزوجية بزوجته بعد زواج استمر نحو 9 سنوات، مبررًا طلبه بقيامها ببيع الشقة المخصصة لأطفالهما دون علمه، وإنفاق ثمنها على عمليات تجميل، بحسب ما ورد في أوراق الدعوى.

وقال الزوج في تفاصيل دعواه إنه تزوج زوجته بعد تعارف تقليدي، وعاشا في بداية حياتهما حياة مستقرة، وأسفر زواجهما عن طفلين، مضيفًا أنه كان يسعى إلى توفير حياة كريمة لأسرته، فادخر جزءًا من دخله لشراء شقة صغيرة باسم زوجته، لتكون مستقبلًا لأطفالهما وضمانًا لاستقرارهم في حال حدوث أي ظروف طارئة.

تفاصيل دعوى زوج لتطليق زوجته بسبب شقة الأولاد

وأوضح الزوج أنه لاحظ خلال العامين الأخيرين تغيرات كبيرة في سلوك زوجته، إذ أصبحت تهتم بمظهرها بشكل مبالغ فيه، وتقضي وقتًا طويلًا خارج المنزل، مدعية زيارة صديقاتها أو التوجه إلى مراكز التجميل، وهو ما أثار شكوكه في البداية، لكنه لم يتوقع أن يتطور الأمر إلى ما حدث لاحقًا.

وأضاف أنه اكتشف بالصدفة قيام زوجته ببيع الشقة التي اشتراها لتأمين مستقبل أبنائهما دون إخباره، مؤكدًا أنه علم بالأمر بعد تواصل أحد السماسرة معه للاستفسار عن بعض الأوراق الخاصة بالشقة، ليتبين لاحقًا أن عملية البيع تمت بالفعل.

وأشار الزوج في دعواه إلى أنه واجه زوجته بالأمر، ووفقًا لما ورد في الدعوى أقرت بقيامها ببيع الشقة، مبررة ذلك برغبتها في تغيير مظهرها وإجراء عدد من عمليات التجميل التي كانت ترغب فيها منذ سنوات، موضحًا أنها أنفقت جزءًا كبيرًا من ثمن الشقة على عمليات تجميل مثل شفط الدهون وحقن تجميلية، إضافة إلى جلسات عناية بالبشرة.

وأكد الزوج أن ما حدث تسبب له في صدمة كبيرة، خاصة أن الشقة كانت تمثل بالنسبة له مصدر الأمان الوحيد لأطفالهما في المستقبل، مشيرًا إلى أن الخلافات بينهما تصاعدت بشكل كبير بعد اكتشاف الواقعة.

وأوضح أنه حاول في البداية حل الأمر وديًا حفاظًا على استقرار الأسرة، إلا أن الخلافات استمرت وتفاقمت، ما دفعه إلى اللجوء لمحكمة الأسرة ورفع دعوى طلاق، مؤكدًا أن استمرار الحياة بينهما أصبح مستحيلًا بعد ما حدث، خاصة مع رفضها الطلاق وديًا.

واختتم الزوج دعواه بطلب تطليق زوجته، مشيرًا إلى أنه لم يعد يشعر بالأمان في استمرار العلاقة الزوجية. وحملت الدعوى رقم 748 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

