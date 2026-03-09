إعلان

"ظهروا في حالة عدم اتزان".. النيابة تحقق مع 3 متهمين بتعاطي مواد مخدرة بالجيزة

كتب : أحمد عادل

11:40 ص 09/03/2026

حبس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها مع 3 أشخاص في اتهامهما بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، بعد ظهورهم في مقطع فيديو وهم في حالة عدم اتزان.

تفاصيل ضبط 3 أشخاص لتعاطيهم المواد المخدرة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله 3 أشخاص تبدو عليهم علامات عدم الاتزان إثر تعاطيهم للمواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (عناصر جنائية – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة)، وبحوزة أحدهم (كمية من مخدر البودر).

بمواجهتهم اعترفوا بتعاطيهم للمواد المخدرة، وأضاف أحدهم بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة بالجيزة تعاطي المواد المخدرة عناصر جنائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
أخبار مصر

السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين

مسلسل "الكينج".. محمد عادل إمام يعلق على مشهد رقص إيمي سالم
دراما و تليفزيون

مسلسل "الكينج".. محمد عادل إمام يعلق على مشهد رقص إيمي سالم

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
أخبار المحافظات

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة