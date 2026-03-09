تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها مع 3 أشخاص في اتهامهما بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، بعد ظهورهم في مقطع فيديو وهم في حالة عدم اتزان.

تفاصيل ضبط 3 أشخاص لتعاطيهم المواد المخدرة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله 3 أشخاص تبدو عليهم علامات عدم الاتزان إثر تعاطيهم للمواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (عناصر جنائية – مقيمين بنطاق محافظة الجيزة)، وبحوزة أحدهم (كمية من مخدر البودر).

بمواجهتهم اعترفوا بتعاطيهم للمواد المخدرة، وأضاف أحدهم بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية