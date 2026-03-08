كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي زوج بالضرب على زوجته باستخدام سلاح أبيض بالغربية.

زوج يضرب طليقته بـ ساطور في نهار رمضان بطنطا

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري تلقى مركز شرطة طنطا إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، مصابة بجروح. وبمناقشتها، اتهمت طليقها، عاطل ومقيم بذات الدائرة، بالتعدي عليها بالسلاح الأبيض، نتيجة خلافات أسرية بينهما وقضايا متداولة أمام المحاكم.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"