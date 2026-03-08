إعلان

زوج يعتدي على طليقته بساطور في نهار رمضان بطنطا.. الداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

02:56 م 08/03/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي زوج بالضرب على زوجته باستخدام سلاح أبيض بالغربية.

زوج يضرب طليقته بـ ساطور في نهار رمضان بطنطا

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري تلقى مركز شرطة طنطا إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، مصابة بجروح. وبمناقشتها، اتهمت طليقها، عاطل ومقيم بذات الدائرة، بالتعدي عليها بالسلاح الأبيض، نتيجة خلافات أسرية بينهما وقضايا متداولة أمام المحاكم.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

