إعلان

ضبط نصاب انتحل صفة ضابط شرطة واستولى على أموال مواطنين بقنا وسوهاج

كتب : علاء عمران

01:30 م 08/03/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر شخص من آخر ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على مبلغ مالي من شقيقه بزعم إنهاء إجراءات الإفراج عن نجله في قنا.

ضبط نصاب انتحل صفة ضابط شرطة

وأفادت التحريات بأن المجني عليهما هما شقيق الشاكي وعامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا، وأقرّا بأن شخصًا ينتحل صفة ضابط شرطة تواصل معهما وطلب منهما مبلغًا ماليًا مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي عن نجل الأول وشقيق الثاني المحبوس على ذمة قضية، وعقب تحويل المبلغ أغلق المتهم هاتفه ولم يتمكنا من التواصل معه مرة أخرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وبمواجهته اعترف بالواقعة بهدف النصب والاحتيال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفة ضابط شرطة ضابط شرطة مواقع التواصل الاجتماعي شرطة دشنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
أخبار المحافظات

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
أخبار البنوك

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)
رياضة محلية

"ننتظر عودتك".. الأهلي يدعم كريم فؤاد بعد إعلان تفاصيل إصابته (صورة)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه