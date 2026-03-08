ضبط نصاب انتحل صفة ضابط شرطة واستولى على أموال مواطنين بقنا وسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر شخص من آخر ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على مبلغ مالي من شقيقه بزعم إنهاء إجراءات الإفراج عن نجله في قنا.

ضبط نصاب انتحل صفة ضابط شرطة

وأفادت التحريات بأن المجني عليهما هما شقيق الشاكي وعامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا، وأقرّا بأن شخصًا ينتحل صفة ضابط شرطة تواصل معهما وطلب منهما مبلغًا ماليًا مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الشرطي عن نجل الأول وشقيق الثاني المحبوس على ذمة قضية، وعقب تحويل المبلغ أغلق المتهم هاتفه ولم يتمكنا من التواصل معه مرة أخرى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وبمواجهته اعترف بالواقعة بهدف النصب والاحتيال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

