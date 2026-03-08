إعلان

المرور يضبط 110 آلاف مخالفة و43 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:57 ص 08/03/2026

حملات مرورية-ارشيفية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث.

وأثمرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 110142 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها القيادة بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1200 سائق، وتبين إيجابية 38 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

ضبط 110142 مخالفة متنوعة وفحص آلاف السائقين

كما كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 678 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما تم فحص 104 سائقين، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 16 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وزارة الداخلية المخالفات المرورية المواد المخدرة

