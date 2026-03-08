إعلان

فيديو صادم.. عاطل يعتدي على فتاة بسلاح أبيض في الجيزة.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

11:20 ص 08/03/2026 تعديل في 11:20 ص

عاطل يعتدي على فتاة بسلاح أبيض في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يحاول التعدي على فتاة باستخدام سلاح أبيض بأحد شوارع محافظة الجيزة.

عاطل يعتدي على فتاة بسلاح أبيض في الجيزة


وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات نجحت في تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو.

وتبين أن المتهم عاطل، وبرفقته زوجته عرفيًا، وكلاهما له معلومات جنائية.


وعُثر بحوزة المتهم على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهما، أقرا بوجود خلافات بينهما دفعت الزوجة لترك منزل الزوجية. وأوضح المتهم أنه صادفها في الطريق أثناء قيامها باستجداء المارة، فاعتدى عليها بالضرب مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيلت إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وزارة الداخلية الجيزة سلاح أبيض

