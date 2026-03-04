إعلان

تهديد بالكلاب وسحل بالضرب.. تفاصيل مشاجرة الجيرة بالإسكندرية | فيديو

كتب : علاء عمران

01:34 م 04/03/2026 تعديل في 01:35 م

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص وأسرته بالتعدي عليها وعلى أسرتها بالسب والضرب وترويعهم باستخدام كلب بالإسكندرية.

تفاصيل مشاجرة الجيرة بالإسكندرية

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بتاريخ 28 فبراير المنقضي، تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه من ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم – بتضررها من عامل ونجليه – مقيمين بذات الدائرة – لقيامهم بالتعدي عليها ونجلها بالسب والضرب وتهديدها بالكلب بحوزة أحدهم، ما أسفر عن إصابتهما بـ"سحجات وكدمات متفرقة" لخلافات حول الجيرة.

تم ضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم الكلب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لنفس الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.

وزارة الداخلية مشاجرة الإسكندرية

