أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتيسير حركة السير، تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول)، وذلك أعلى طريق مصر–أسوان الزراعي الغربي.

تفاصيل إغلاق طريق مصر–أسوان الزراعي الغربي

وأوضحت الإدارة أن الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي للطريق في الاتجاه القادم من مدينة العياط نحو ميدان المنيب، بالمنطقة المشار إليها، لمدة 10 أيام، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 وحتى صباح الخميس 12 أبريل 2026.

وسيكون تنفيذ الأعمال يوميًا خلال الفترة من الساعة 12:00 صباحًا حتى 5:30 صباحًا، على أن يتم تحويل الحركة المرورية للقادمين من العياط باتجاه المنيب، بالدخول يمينًا إلى مسار تحويلة مرورية مستحدثة بجوار منطقة الأعمال، ثم استكمال السير عبر التحويلة حتى العودة للطريق الأصلي بعد تجاوز موقع العمل.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه تم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية، من لافتات إرشادية وتجهيزات مرورية، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال.

السجن 5 سنوات للمتهمين في قضية منصة FBC لاتهامهم بالنصب على المواطنين





براءة عمر فرج وشقيقه في اتهامهما ببث محتوى خادش





