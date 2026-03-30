إعلان

إغلاق طريق مصر–أسوان الزراعي الغربي لتنفيذ أعمال القطار الكهربائي السريع

كتب : علاء عمران

07:43 م 30/03/2026

طريق ''مصر- أسوان'' الزراعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتيسير حركة السير، تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول)، وذلك أعلى طريق مصر–أسوان الزراعي الغربي.

تفاصيل إغلاق طريق مصر–أسوان الزراعي الغربي

وأوضحت الإدارة أن الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي للطريق في الاتجاه القادم من مدينة العياط نحو ميدان المنيب، بالمنطقة المشار إليها، لمدة 10 أيام، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 وحتى صباح الخميس 12 أبريل 2026.
وسيكون تنفيذ الأعمال يوميًا خلال الفترة من الساعة 12:00 صباحًا حتى 5:30 صباحًا، على أن يتم تحويل الحركة المرورية للقادمين من العياط باتجاه المنيب، بالدخول يمينًا إلى مسار تحويلة مرورية مستحدثة بجوار منطقة الأعمال، ثم استكمال السير عبر التحويلة حتى العودة للطريق الأصلي بعد تجاوز موقع العمل.
وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه تم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية، من لافتات إرشادية وتجهيزات مرورية، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين خلال فترة تنفيذ الأعمال.

اقرأ أيضًا:
الداخلية
https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2026/3/30/2964647

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طريق ''مصر- أسوان'' الزراعي نيابة لإدارة العامة لمرور الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

