وهم الأرباح يقود "فتاة الحدائق" للتخشيبة: صورت فيديو مثير بالمقابر

كتب : علاء عمران

06:52 م 30/03/2026

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على فتاة لقيامها بنشر فيديو ساخر داخل إحدى المقابر، ما أحدث حال جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحدة الرصد والمتابعة، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى الفتيات بالطرق على باب إحدى المقابر بطريقة ساخرة و انتهاك حرمة الموتى مما أثار استياء المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو "طالبة" مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة"، و بمواجهتها قررت بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بصورة ساخرة بمقابر جدها للأم الكائنة بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف ونشره على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق الربح المادي.

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

