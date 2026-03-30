وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رسالة شكر إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقال بن غفير في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، "إن نشكر رئيس الحكومة نتنياهو على قانون إعدام الأسرى، مؤكدًا أن إسرائيل حرمت على الأسرى جميع وسائل العيش الفاخرة في السجون.

وأكد الوزير الإسرائيلي المتطرف، "أن أي فلسطينيي يسلب حياة أي إسرائيلي ستسلب دولة إسرائيل حياته".

وفي وقت سابق من اليوم، صادق الكنيست الإسرائيلي نهائيا على قانون يقر بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بتأييد من قبل رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.