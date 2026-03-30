بن غفير: نشكر نتنياهو على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

كتب : عبدالله محمود

08:15 م 30/03/2026

إيتمار بن غفير وبنيامين نتنياهو

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رسالة شكر إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقال بن غفير في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، "إن نشكر رئيس الحكومة نتنياهو على قانون إعدام الأسرى، مؤكدًا أن إسرائيل حرمت على الأسرى جميع وسائل العيش الفاخرة في السجون.
وأكد الوزير الإسرائيلي المتطرف، "أن أي فلسطينيي يسلب حياة أي إسرائيلي ستسلب دولة إسرائيل حياته".
وفي وقت سابق من اليوم، صادق الكنيست الإسرائيلي نهائيا على قانون يقر بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك بتأييد من قبل رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران: أي قرار لإنهاء الحرب سيكون وفقا لشروطنا
شئون عربية و دولية

إيران: أي قرار لإنهاء الحرب سيكون وفقا لشروطنا
ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
شئون عربية و دولية

ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
شكاوى من تعطل "إنستاباي" و"الإنترنت البنكي" لعملاء بنك مصر.. ومصدر يؤكد
أخبار البنوك

شكاوى من تعطل "إنستاباي" و"الإنترنت البنكي" لعملاء بنك مصر.. ومصدر يؤكد
حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
علاقات

حكاية كذبة أبريل.. كيف بدأ أشهر يوم للمقالب في العالم؟
"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا
رياضة عربية وعالمية

"لست خائفًا".. 5 رسائل قوية من حسام حسن قبل مواجهة إسبانيا

بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها