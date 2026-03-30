إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي

شهد الطريق الأوسطي حادث تصادم سيارتين، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى وجار رفع حطام الحادث من أعلى الطريق.

تفاصيل حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الأوسطي بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

