مد أجل الحكم في استئناف المتهمات بقضية مشاجرة مدرسة كابيتال بالتجمع

كتب : محمد الصاوي

07:27 م 30/03/2026

محاكمة تعبيرية

قررت المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم في استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن "كارما" خلال المشاجرة التي نشبت داخل مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس لجلسة 27 أبريل.

وكانت محكمة جنح الأميرية، قضت بمعاقبة المتهمات بالتعدي على زميلتهن "كارما" خلال المشاجرة التي نشبت داخل مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس، وذلك بالحبس سنة للمتهمة الأولى وستة أشهر للثانية ووضع المتهمة الثالثة تحت الملاحظة كإجراء احترازي.

تفاصيل محاكمة 3 متهمات بالتعدي على زميلتهن

وقررت جهات التحقيق إحالة 3 طالبات للمحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهن في ضرب الطالبة كارما وتهشيم أنفها في المشاجرة التي شهدتها إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ “مشاجرة مدرسة كابيتال”.

وكشفت التحقيقات أن المتهمات، ومن بينهن الطالبة راوية، اشتركن في الاعتداء بالضرب على زميلتهن "كارما" داخل المدرسة، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة، وسط حالة من الفوضى داخل الحرم المدرسي، وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مدرسة كابيتال بالتجمع الخامس محكمة جنح الأميرية

نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة (صور)
ردًا على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. عقوبات أوروبية قوية "مرتقبة"
بعد قفزات قياسية.. هل يصل الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الحالي؟
في آخر 24 ساعة.. ارتفاع أسعار 19 سيارة جديدة بمصر حتى 240 ألف جنيه
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
