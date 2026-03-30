إعلان

المتهمة بقتل عروس بورسعيد تتراجع عن اعترافاتها: "لا مقتلتهاش" (صور)

كتب : طارق الرفاعي

04:40 م 30/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محكمة جنايات بورسعيد
  • عرض 4 صورة
    المتهمة بقتل عروس بورسعيد أمام المحكمة
  • عرض 4 صورة
    محكمة جنايات بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجعت المتهمة بإنهاء حياة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، عن اعترافاتها السابقة أمام جهات التحقيق، وذلك خلال أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات بورسعيد.

إنكار التهمة أمام المحكمة

وخلال الجلسة، سأل رئيس المحكمة المتهمة عن ارتكابها الجريمة، لتجيب بالنفي قائلة: "لا مقتلتهاش"، في تطور جديد بمجريات القضية.

طلبات هيئة الدفاع

وعقب ذلك، عرضت هيئة الدفاع عن المتهمة، وكذلك محامي أسرة المجني عليها، طلباتهم أمام المحكمة، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2025، حينما عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

اعترافات سابقة بالتحقيقات

وكانت المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، قد أقرت خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مرجعة السبب إلى خلاف حول شقة تطور إلى مشادة حادة.

تفاصيل الجريمة وفق التحقيقات

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة دفعت المجني عليها بعنف ما أدى إلى سقوطها، ثم اعتدت عليها بالضغط على جسدها، قبل أن تستخدم غطاء رأسها "شال" في خنقها لمدة تقارب دقيقتين حتى فارقت الحياة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد عروس بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد

أحدث الموضوعات

"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
حوادث وقضايا

صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني
زووم

حقيقة منح الطلاب إجازة الأربعاء والخميس.. التعليم تحسم الجدل
مدارس

بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث آليات توفير شقق للإيجار الشهري لمحدودي ومتوسطي
أخبار مصر

رحلة البحث عن العقل خلف أسوار العباسية.. 3 سيناريوهات قانونية تنتظر متهم
أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

