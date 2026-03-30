تراجعت المتهمة بإنهاء حياة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، عن اعترافاتها السابقة أمام جهات التحقيق، وذلك خلال أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات بورسعيد.

إنكار التهمة أمام المحكمة

وخلال الجلسة، سأل رئيس المحكمة المتهمة عن ارتكابها الجريمة، لتجيب بالنفي قائلة: "لا مقتلتهاش"، في تطور جديد بمجريات القضية.

طلبات هيئة الدفاع

وعقب ذلك، عرضت هيئة الدفاع عن المتهمة، وكذلك محامي أسرة المجني عليها، طلباتهم أمام المحكمة، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى فبراير 2025، حينما عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار.

اعترافات سابقة بالتحقيقات

وكانت المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، قد أقرت خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، مرجعة السبب إلى خلاف حول شقة تطور إلى مشادة حادة.

تفاصيل الجريمة وفق التحقيقات

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمة دفعت المجني عليها بعنف ما أدى إلى سقوطها، ثم اعتدت عليها بالضغط على جسدها، قبل أن تستخدم غطاء رأسها "شال" في خنقها لمدة تقارب دقيقتين حتى فارقت الحياة.