أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد

08:08 م 30/03/2026

أفاد الديوان الأميري القطري بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحثا في جدة الأوضاع الإقليمية والدولية وجهود خفض التصعيد.
وقال الديوان الأميري القطري، في بيان اليوم الإثنين، إن الجانبان ناقش احتواء التوتر في ظل التطورات واستمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج.
وأشار الديوان القطري، إلى أن أمير قطر بحث خلال اجتماع ثلاثي مع ولي العهد السعودي وعاهل الأردن، التطورات إقليمياً ودولياً، إلى جانب جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وبحسب البيان، بحث القادة عدوان إيران وتداعياته على أمن الإقليم، مؤكدين أهمية تنسيق المواقف لمواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في صون أمن المنطقة وحفظ سيادتها.

