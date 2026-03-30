ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية

07:38 م 30/03/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستتحقق قريبا مما إذا كان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مستعدا للتعاون مع واشنطن.

وأوضح ترامب في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأمريكية تمكنت من عمل تغيير شامل في النظام الإيراني، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتعامل مع مجموعة جديدة أكثر اعتدالا في طهران.

وأضاف الرئيس الأمريكي "أنه لم يسمع أحد عن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي"، مؤكدًا أنه مصاب بجروح خطرة للغاية لكنه مازال على قيد الحياة.

براءة عمر فرج وشقيقه في اتهامهما ببث محتوى خادش
