"خارجية النواب" تدعو وزارة الخارجية للوقوف على مستجدات الوضع الإقليمي

كتب : نشأت حمدي

08:03 م 30/03/2026

سامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامح شكري، خلال اجتماعها اليوم تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها تداعيات التصعيد العسكري المرتبط بإيران، وانعكاساته المحتملة على جمهورية مصر العربية، سواء على الصعيدين السياسي أو الاقتصادي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبعاد الموقف الإقليمي، في ظل التوترات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على أمن واستقرار المنطقة، وكذلك على سلاسل الإمداد، وأسواق الطاقة، وحركة التجارة الدولية، بما في ذلك الملاحة في الممرات الاستراتيجية الحيوية.

إدانة الاستهداف الإيراني غير المبرر لدول الخليج

وتم التأكيد على إدانة الاستهداف الإيراني غير المبرر لدول الخليج الشقيقة، والتأكيد على التضامن الكامل معها في مواجهة هذه الاعتداءات.

وأكدت اللجنة أهمية المتابعة الدقيقة لتلك التطورات، وضرورة التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يضمن الحفاظ على المصالح الوطنية المصرية، والحفاظ على الأمن القومي العربي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع أي تداعيات محتملة.

دعوة وزارة الخارجية لعقد جلسة استماع خاصة

كما ثمنت اللجنة الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف الأعمال العسكرية، والتوصل إلى حلول سياسية لاحتواء الأزمة، وتجنب آثارها السلبية على شعوب المنطقة.

وفي هذا السياق، قررت اللجنة دعوة وزارة الخارجية لعقد جلسة استماع خاصة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف الإقليمي، واستعراض الجهود الدبلوماسية المصرية المبذولة في إطار دعم مسارات التهدئة، والمفاوضات الجارية لاحتواء التصعيد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما شددت اللجنة على دعمها الكامل للدور المصري الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة استمرارها في متابعة هذا الملف عن كثب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية في ضوء المستجدات.

بعد إقراره رسميًا.. ماذا نعرف عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين؟
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
بعد قفزات قياسية.. هل يصل الدولار إلى 60 جنيها خلال العام الحالي؟
